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Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

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Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева
В России
Фото из открытых источников


В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть мальчика, получала пособие, а труп ребенка хранила в гараже. Сможет ли женщина избежать обвинения по статье об убийстве малолетнего, пишет EU1.

На костях Далера нет переломов — такое бывает даже при насильственной смерти. Мягкие ткани разложились. Именно этого добивалась Наумова, когда так долго хранила тело в гараже. Но это не значит, что ее признают невиновной и отпустят.

По словам источника, даже при отсутствии тела обвиняемого могут посадить.

Это затягивает сам процесс, не более того. Версия Наумовой про обстоятельства гибели мальчика в ванной и  утоплении не подтверждена осмотром тела и показаниям свидетелей. Есть много серьезных неувязок, — добавил собеседник.

Отмечается, что многое в плане доказательств убийства зависит от эксперта и поставленных вопросов. Хотя не исключено, что Вероника может придумать иную версию случившегося, которую будет невозможно проверить.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

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