Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

На костях Далера нет переломов — такое бывает даже при насильственной смерти. Мягкие ткани разложились. Именно этого добивалась Наумова, когда так долго хранила тело в гараже. Но это не значит, что ее признают невиновной и отпустят.

По словам источника, даже при отсутствии тела обвиняемого могут посадить.