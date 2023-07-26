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МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами

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МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

МК пишет о большом количестве пациентов, поступающих по «скорой» в больницы Москвы с признаками отравления. Как говорят врачи, причиной отравления арбузами становится его неправильное хранение или употребление. Разрезанный арбуз нельзя оставлять на столе, поскольку во влажной и сладкой мякоти в теплой комнате быстро размножаются гнилостные бактерии.

Врачи также не советуют покупать половинки арбузов или плоды с поврежденной коркой, ведь туда могут проникнуть сальмонеллы и привести к тяжелейшему отравлению.

«Разрезанные дыни и арбузы нельзя хранить при температуре 10 градусов и больше. Прежде, чем надрезать корку, ее надо помыть с мылом  не один раз. Когда спрашиваем пациента, как долго ели арбуз, отвечают, что 2 или 3 дня. Хранили в холодильнике? Нет, он большой, занимает много места, на столе лежал», - говорит столичный токсиколог.

Еще одной возможной причиной недомогания может стать переизбыток клетчатки, поэтому дневная норма не должна быть больше 500 граммов, так как переизбыток клетчатки окажет негативное воздействие на кишечник.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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