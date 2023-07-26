МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами

МК пишет о большом количестве пациентов, поступающих по «скорой» в больницы Москвы с признаками отравления. Как говорят врачи, причиной отравления арбузами становится его неправильное хранение или употребление. Разрезанный арбуз нельзя оставлять на столе, поскольку во влажной и сладкой мякоти в теплой комнате быстро размножаются гнилостные бактерии.

Врачи также не советуют покупать половинки арбузов или плоды с поврежденной коркой, ведь туда могут проникнуть сальмонеллы и привести к тяжелейшему отравлению.

«Разрезанные дыни и арбузы нельзя хранить при температуре 10 градусов и больше. Прежде, чем надрезать корку, ее надо помыть с мылом не один раз. Когда спрашиваем пациента, как долго ели арбуз, отвечают, что 2 или 3 дня. Хранили в холодильнике? Нет, он большой, занимает много места, на столе лежал», - говорит столичный токсиколог.

Еще одной возможной причиной недомогания может стать переизбыток клетчатки, поэтому дневная норма не должна быть больше 500 граммов, так как переизбыток клетчатки окажет негативное воздействие на кишечник.