«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Сергея Пускепалиса

Актер Сергей Стёпин, известный по сериалам «Ранетки», «Кадетство», «ЧОП» и фильму «Прабабушка легкого поведения», рассказал о 25-летней дружбе с Сергеем Пускепалисом. Также он раскрыл некоторые подробности его смерти.

По словам Степина, они с Пускепалисом вместе работали и дружили многие годы. Сергей радовался чужим успехам даже больше, чем своим, радовался, когда его друзья и коллеги-единомышленники достигали успеха:

В последний раз виделись на Московском международном кинофестивале. Сергей представлял «Сердце Пармы», в котором играл главную роль. Накануне мне позвонил, предложил сходить на фестиваль, назначил встречу в кафе на Пушкинской. Я опоздал... Ничто, как говорится, не предвещало беды. Так оно и происходит. Наш пригласительный на Московский кинофестиваль лежит дома, храню его как память.







