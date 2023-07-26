«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Сергея Пускепалиса

В текущем году музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" пройдет в Юрмале. В списке артистов многие российские звезды-иноагенты. В их числе
В день памяти Владимира Высоцкого, который умер 25 июля 1980 года, РИА Новости публикуют неизвестные факты о легендарном актере и поэте. Сообщается,
В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного
Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды
Александр Малинин с женой Эммой в настоящее время находится в Италии. Артист поселился на роскошной вилле вместе с дочерью Устиньей и женихом девушки
После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого