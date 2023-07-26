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«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Сергея Пускепалиса

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«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Сергея Пускепалиса
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Фото из открытых источников

Актер Сергей Стёпин, известный по сериалам  «Ранетки», «Кадетство», «ЧОП» и фильму «Прабабушка легкого поведения», рассказал о 25-летней дружбе с Сергеем Пускепалисом. Также он раскрыл некоторые подробности его смерти.

По словам Степина, они с Пускепалисом вместе работали и дружили многие годы. Сергей радовался чужим успехам даже больше, чем своим, радовался, когда его друзья и коллеги-единомышленники достигали успеха:

В последний раз виделись на Московском международном кинофестивале. Сергей представлял «Сердце Пармы», в котором играл главную роль. Накануне мне позвонил, предложил сходить на фестиваль, назначил встречу в кафе на Пушкинской. Я опоздал...

Ничто, как говорится, не предвещало беды. Так оно и происходит. Наш пригласительный на Московский кинофестиваль лежит дома, храню его как память.



Текст: Информационное агентство «Informing»

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