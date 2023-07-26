Писатель Юрий Поляков высказался о фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале

Юрий Поляков высказался о музыкальном фестивале «Рандеву», который проводит Лайма Вайкуле. Мероприятие сегодня стартует в Юрмале.

«Подозреваю, она росла в среде, где царила дремучая русофобия. В советское время это не афишировали, не выносили из избы сор. Сейчас русофобия – это государственная политика Латвии».

Поляков считает, что власти прибалтийских стран ведут себя нелогично. Такому нетерпимому, жестокому, этнократическому режиму, который готов уничтожить целый несогласный народ, Лайма Вайкуле помогает деньгами, отметил писатель. Также он добавил, что главный мотив «благотворительности» певицы вполне очевиден.

Юрий заявил, что артистам, которые бы поехали на этот фестиваль, он бы руки не подал:

«Ехать в гости к артистке, которая помогает Украине и призывает сносить памятники советским воинам – не уважать себя».