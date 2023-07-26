В Академическом образовались огромные трещины в подъезде жилого дома

В доме на ул. Павла Шаманова, 21 проводятся штукатурно-малярные работы мест общего пользования. Маляры подготовили стены, убрали старую штукатурку и будут проводить грунтование стен. После высыхания участков трещины заштукатурят, а также приведут в порядок остальные стены.

Коммунальщики добавили, что в нежилых помещениях этого дома ранее проводили работы без конструктивных изменений данной постройки.