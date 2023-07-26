Вячеслав Макаров мечтает увидеть в шоу «Маска» персонажа в костюме Пальца

Вячеслав Макаров признался, каких персонажей хотел бы видеть в новом сезоне «Маски». Показ пятого сезона телешоу стартует в феврале на НТВ. Об этом сообщил генеральный продюсер Тимур Вайнштейн.

Вячеслав эту информацию подтвердил. Также он рассказал, каких персонажей хочет увидеть на сцене проекта. По словам ведущего, за четыре сезона было много разных героев. Как показывает опыт, в шоу может появится кто угодно, даже маска Кутикулы.

«Представьте себе, выходит Палец. Это смешно! Поэтому дай Бог! Если будет такой юмор, буду рад», — говорит Макаров.

Шоумен добавил, что не против увидеть в «Маске» Полину Гагарину или Нюшу. Он «давно и бесповоротно» ждет этих певиц, поэтому будет рад, если они примут решение появится в программе. Исполнительниц телеведущий видит в маске Опят.