Врач Кравцов: В больницах Петербурга растёт число пациентов с некрозом головки бедра после ковида

В России стало все больше людей попадают в больницы с асептическим некрозом головки бедра. Предположительно, это является постковидным симптомом.

Как сообщает кандидат медицинских наук, заведующий травматологическим отделением СЗОНКЦ имени Соколова Александр Кравцов, болезнь проявляет себя болями в паху, ногах при ходьбе, пояснице. Коварство недуга в том, что врачи месяцами лечат человека от остеохондроза, пока не станет слишком поздно.