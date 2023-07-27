E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда мужчина выпустился в звании лейтенанта запаса.

Явиться в военкомат надо было на протяжении нескольких дней "для уточнения данных", пишет Е1.RU. Это является стандартной практикой, хотя повестка и не является врученной.

Официально повестка считается врученной, если была доставлена двумя способами: в руки под роспись либо в электронном виде при помощи "Госуслуг" или специального Реестра повесток. В ином случае это не является уведомлением о вызове и за неявку в военкомат привлечь к ответственности не могут, — информирует юриста.

Отметим, что штрафы за неявку составляют от 500 до 3 тысячи рублей. Осенью они вырастут до 30 тысяч рублей после вступления в силу соответствующего закона.