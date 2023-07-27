РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В поселке Октябрьский похоронили 15-летнюю Ярославу Шихову, обнаруженную на ж/д путях. Пострадавшую госпитализировали с 80% ожогами. Врачи боролись за ее жизнь, но тщетно.

Подозреваемого установили сразу. Это был приятель погибшей. К нему в гости девушка отправилась 8 июля. Между ней и парнем, предположительно, возник конфликт, а парень облил приятельницу горючим веществом и поджог.

По словам отца жестоко убитой, что пока дочь находилась в сознании, она назвала имена двух человек, которые причастны к расправе. Однако их пока что не задержали. Поговаривают, что перед поджогом школьницу ещу изнасиловали.

Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Молодому человеку грозит десять лет. Решением председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное производство было передано в центральный аппарат.