Yandex.RTB

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Image 16+
РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В поселке Октябрьский похоронили 15-летнюю Ярославу Шихову, обнаруженную на ж/д путях. Пострадавшую госпитализировали с 80% ожогами. Врачи боролись за ее жизнь, но тщетно.

Подозреваемого установили сразу. Это был приятель погибшей. К нему в гости девушка отправилась 8 июля.  Между ней и парнем, предположительно, возник конфликт, а парень облил приятельницу горючим веществом и поджог.

По словам отца жестоко убитой, что пока дочь находилась в сознании, она назвала имена двух человек, которые причастны к расправе. Однако их пока что не задержали. Поговаривают, что перед поджогом школьницу ещу изнасиловали.

Задержанному предъявили обвинения в убийстве. Молодому человеку грозит десять лет. Решением председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное производство было передано в центральный аппарат.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Сегодня, 12:45

Владимирских туристов предупредили об опасной инфекции на курортах в Таиланде

Сегодня, 10:00

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

Вчера, 22:08

МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами

Вчера, 21:44

В Академическом образовались огромные трещины в подъезде жилого дома

Вчера, 11:05

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 22:02

В свердловском Минздраве рассказали, из-за чего проверяют местный онкоцентр

25-07-2023, 12:18

Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом

24-07-2023, 21:35

На Украине массовую атаку дронов на Москву назвали спецоперацией ГУР

24-07-2023, 12:16

Молодые мажоры на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу

24-07-2023, 09:19

В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города

24-07-2023, 09:16

В Екатеринбурге мальчики побили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета

23-07-2023, 10:22

Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать

23-07-2023, 10:11

В Екатеринбурге мать с сыном уже полтора года терроризируют своих соседей

21-07-2023, 10:00

Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах, который не даёт им жить уже несколько лет

21-07-2023, 09:41

«Два майора»: Грядет вторая волна мобилизации, а медиатехнологи будут убеждать, что нет

20-07-2023, 13:33

Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году

20-07-2023, 09:46

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

19-07-2023, 19:16

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

19-07-2023, 15:22

Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

19-07-2023, 15:14

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев
  • 25-07-2023, 22:02

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Мужчину, мобилизованного из Тавды, нашли спустя пять месяцев. В воинских частях с февраля того года были утеряны все документы 39-летнего Анатолия.

Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом
  • 24-07-2023, 21:35

Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом

В поселке Большой Исток (под Екатеринбургом) дачники на своем участке увидели вонючие грибы. Как выяснилось, это Мутинус Равенеля — редкий вид

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева
  • Вчера, 22:08

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи
  • 25-07-2023, 19:44

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

Специалисты из Университета Флориды (США) выяснили, что неохлажденное мускатное вино замедляет процесс старения кожи и улучшает её эластичность.

В Университете имени И.М. Сеченова нашли способ прогнозировать рак за несколько лет до развития опухоли
  • 25-07-2023, 12:40

В Университете имени И.М. Сеченова нашли способ прогнозировать рак за несколько лет до развития опухоли

Специалисты из Центра биоэлементологии и экологии человека из Сеченовского университета нашли новый способ, как можно позволяющий предсказать

WarGonzo: На Бахмутском направлении ВСУ прорвались к Андреевке
  • 25-07-2023, 10:08

WarGonzo: На Бахмутском направлении ВСУ прорвались к Андреевке

Телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo в свежем отчете по оперативной обстановке на фронтах специальной военной операции

Интересная информация