В центре Екатеринбурга собрались Барби. Фоторепортаж с тематической вечеринки

В Екатеринбурге прошла вечеринка в стиле Barbie. Яркие девушки в розовых нарядах искали Кенов в бистро на ул. Пушкина, 4.

Кроме музыки и танцев, гостей развлекали дженгой с предсказаниями. Также всех присутствующих угощали коктейлями «Розовый Френч», «Малиновый закат», «Барби сауэр».

Для желающих сделать на память снимки организована фотозона.

Подборку фото публикует портал EU.RU.



