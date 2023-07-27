В США учеными из Вирджинии найдена причина ускоренного старения организма

Газета Nature Aging пишет, что ученые Медицинской школы Университета Вирджинии (Eastern Virginia Medical School) нашли причину ускоренного старения организма. По их данным, контроль хронического воспаления приводит к долгой жизни.

Специалистам удалось выяснить, что хроническое воспаление, которое часто сопровождает пожилых людей и отвечает за развитие большинства возрастных заболеваний, вызвано неправильной передачей сигналов в митохондриях специфических иммунных клеток — макрофагах.

Предположительно, увеличение потребления кальция макрофагами снижает воспаление и его неприятные последствия. Макрофаги, к слову, расположены во всех органах, включая мозг. Воздействие препаратами может замедлить возрастные нейродегенеративные недуги.

Заметим, что новое открытие ученых можно применить не только к макрофагам, но и к иным иммунным клеткам, синтезирующимся в костном мозге. Это значит, что стимулирование данных клеток может замедлить старение организма.