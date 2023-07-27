Владимирских туристов предупредили об опасной инфекции на курортах в Таиланде

В Таиланде в 18 провинциях, в том чсиле в городах Чонбури, Краби, Пхукет и столице Бангкок,стремительно увеличивается количество обнаруженных случаев заболевания лихорадкой денге. Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на данные Департамента по контролю за опасными заболеваниями.