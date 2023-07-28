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Human Genomics: ИИ обнаружил идеальный продукт для борьбы с болезнью Альцгеймера

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Human Genomics: ИИ обнаружил идеальный продукт для борьбы с болезнью Альцгеймера
Новости науки
Фото из открытых источников

Команда специалистов из Университета Темпл (Соединенные Штаты Америки) использовала новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) и определила несколько потенциальных продуктов, способных уменьшить риск развития болезни Альцгеймера.

При помощи нейросети американские специалисты выявили биоактивные соединения - кверцетин, кемпферол, генистеин и лютеолин, содержащиеся в оливковом масле первого отжима. Указанные вещества обладают позитивным эффектом в лечении болезни Альцгеймера. Соединения воздействуют на клубки тау-белков, которые названы основной причиной возникновения деменции. Употребление оливкового масла также положительно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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