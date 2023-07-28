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Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном

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Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Сегодня прошла церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Его мать Людмила Журавлева произнесла на гражданской панихиде, которая состоялась в Доме офицеров Екатеринбурга, трогательную прощальную речь.

Что бы хотела: чтобы маменькин сынок был живой и здоровый, или быть матерью героя? Не нашла пока ответ на этот вопрос. Каждые мать и отец это для себя сами решают. Очень горжусь своим сыном. Я его обожала. Мой единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь, буду помнить вечно, — отметила мать военного корреспондента.

Отметим, церемония прощания проходила в родном городе военкора. На ней, помимо матери Журавлева, присутствовала его супруга и двое детей. Матери погибшего вручили орден Мужества, которым Владимир Путин наградил Журавлева посмертно. Эту награду передал Владимир Якушев, полпред главы государства в УрФО.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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