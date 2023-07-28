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Пассажиры корабля спели песню «Катюша» протестующим грузинским оппозиционерам

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Пассажиры корабля спели песню «Катюша» протестующим грузинским оппозиционерам
В России
Фото из открытых источников

В Батуми пассажиры одного из круизных лайнеров Astoria Grande протестующим против захода судна в порт грузинским оппозиционерам ответили песней. Об этом пишет сегодня РИА Новости.

По данным российского пассажира лайнера, на берегу в то время находилось около 50 протестующих. Они все выкрикивали лозунги, но в ответ им только кричали «До новых встреч!», а также «Мы вас любим!». После этого пассажиры судна решили спеть «Катюшу».

«Все это происходило во время ужина, народ торжественно спел «Катюшу», — сказал пассажир лайнера.

Также сообщается, что демонстрация проходила мирно и в присутствии полицейских.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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