Yandex.RTB

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

Image 16+
Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге. 

«Девочку нашли в квартире в доме на ул. Белоярской, 19. Это недалеко от ее дома. Как выяснилось, вчера, 26 июля, мужчина заманил ребенка к себе домой с помощью щенка, которого накануне подобрал на улице. Как утверждают соседи, он является наркозависимым. Именно соседи указали правоохранителям на подозрительную квартиру. Они отметили, что там слышно движение, но свет не зажигается. Когда пропавшую вывели из подъезда, она была грязная, растрепанная, напуганная. Мужчину полицейские забрали, щенка выпустили», - пишут корреспонденты.

Школьницу доставили в территориальный ОВД для опроса в присутствии законных представителей. Правоохранителям предстоит установить, стала ли Кира объектом преступления.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

Сегодня, 14:08

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

Вчера, 21:30

В центре Екатеринбурга собрались Барби. Фоторепортаж с тематической вечеринки

Вчера, 21:24

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Вчера, 12:45

Владимирских туристов предупредили об опасной инфекции на курортах в Таиланде

Вчера, 10:00

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

26-07-2023, 22:08

МК: Москвичи стали жаловаться на отравления арбузами

26-07-2023, 21:44

В Академическом образовались огромные трещины в подъезде жилого дома

26-07-2023, 11:05

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 22:02

В свердловском Минздраве рассказали, из-за чего проверяют местный онкоцентр

25-07-2023, 12:18

Вонючие грибы выросли в поселке Большой Исток под Екатеринбургом

24-07-2023, 21:35

На Украине массовую атаку дронов на Москву назвали спецоперацией ГУР

24-07-2023, 12:16

Молодые мажоры на Ferrari и Porsche устроили гонки по вечернему Екатеринбургу

24-07-2023, 09:19

В Екатеринбурге определили четыре лучших ресторана города

24-07-2023, 09:16

В Екатеринбурге мальчики побили девочек и выстрелили в одну из них из пистолета

23-07-2023, 10:22

Екатеринбуржцы пожаловались на пляж, который несколько ночей мешает им спать

23-07-2023, 10:11

В Екатеринбурге мать с сыном уже полтора года терроризируют своих соседей

21-07-2023, 10:00

Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах, который не даёт им жить уже несколько лет

21-07-2023, 09:41

«Два майора»: Грядет вторая волна мобилизации, а медиатехнологи будут убеждать, что нет

20-07-2023, 13:33

Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году

20-07-2023, 09:46

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки
  • Вчера, 12:45

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев
  • 25-07-2023, 22:02

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Мужчину, мобилизованного из Тавды, нашли спустя пять месяцев. В воинских частях с февраля того года были утеряны все документы 39-летнего Анатолия.

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году
  • Вчера, 09:35

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

Новое исследование показало, что система Гольфстрима может разрушиться уже к 2025 году. Остановка океанических течений, так называемая Атлантическая

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева
  • 26-07-2023, 22:08

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи
  • 25-07-2023, 19:44

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

Специалисты из Университета Флориды (США) выяснили, что неохлажденное мускатное вино замедляет процесс старения кожи и улучшает её эластичность.

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов
  • Вчера, 21:30

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда

Интересная информация