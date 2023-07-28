Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге.

«Девочку нашли в квартире в доме на ул. Белоярской, 19. Это недалеко от ее дома. Как выяснилось, вчера, 26 июля, мужчина заманил ребенка к себе домой с помощью щенка, которого накануне подобрал на улице. Как утверждают соседи, он является наркозависимым. Именно соседи указали правоохранителям на подозрительную квартиру. Они отметили, что там слышно движение, но свет не зажигается. Когда пропавшую вывели из подъезда, она была грязная, растрепанная, напуганная. Мужчину полицейские забрали, щенка выпустили», - пишут корреспонденты.

Школьницу доставили в территориальный ОВД для опроса в присутствии законных представителей. Правоохранителям предстоит установить, стала ли Кира объектом преступления.