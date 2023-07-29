E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать

Последние выходные июля будут жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов и больше. Спастись от жары можно, если провести ее у воды. E1.RU сделал подборку из девяти самых популярных мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать.

Кстати, есть несколько бесплатных вариантов, все остальные - платные. Они находятся на свежем воздухе и в помещении.

Бесплатные: Верх-Исетский пруд на ВИЗе.

Пляж «Грин Парк», который находится на Огородной, 18б, на берегу озера Балтым (в Санаторном).

Озеро Песчаное, оно находится на северо-западе Екатеринбурга и относится к Железнодорожному району.

Платные: Cuba-Cuba Beach, Пляж у отеля Ramada, база отдыха «Остров», «Баден-Баден», бассейн Sky в «Высоцком», Аквапарк «Лимпопо».