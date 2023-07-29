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Найдено растение, которое поможет избавиться от алкогольной зависимости

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Найдено растение, которое поможет избавиться от алкогольной зависимости
Новости науки
Фото из открытых источников

Исследования, недавно проведенные учеными, доказали благотворное влияние корейского Красного Женьшеня (KRG) – традиционного лекарственного средства – при лечении нейровоспалений. Сотрудники Университета Самьюк (Корея) выяснили, что растение может вылечить алкогольную зависимость.

Красный Женьшень всегда использовался для лечения многих заболеваний в Корее. В данный период времени все чаще KRG находит применение при лечении других болезней. Среди них сердечно-сосудистые недуги, онкологические заболевания, болезнь Альцгеймера. Предыдущие изучения, которые проводились на лабораторных грызунах, показали, что экстракт Женьшеня облегчает зависимость от многих психоактивных веществ. Только недавно выяснилось его позитивное влияние в лечении алкогольной зависимости, пишет научный журнал Journal of Ginseng Research.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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