Получившему инвалидность в боях в СВО сироте с Урала подарили квартиру

Виктору Баутину из Екатеринбурга, который получил инвалидность в зоне СВО, подарили квартиру. Пока бездомный сирот находится в госпитале, однако вскоре отпразднует новоселье. После ранения молодой мужчина стал инвалидом.

После выхода из детского дома он с братом оказался на улице. Несколько лет они работали и снимали жилье. Осенью Виктор ушел на фронт и получил ранение. В госпитале Бурденко несколько месяцев врачи спасали жизнь бойцу. Затем Баутина перевезли в екатеринбургский военный госпиталь. Все время с ним находился брат-близнец Семен. Недавно братья получили жилье.

В квартире есть ремонт и необходимая мебель. Расположена она в новостройке на первом этаже. Для военнослужащего оборудовали пандус, чтобы он смог выезжать из дома в любое время. Рядом есть лес для прогулок.