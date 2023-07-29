Повышение пенсий и выплаты многодетным: что изменится для россиян в августе 2023 года

Прибавку к пенсии с 1 августа получат некоторые российские пенсионеры, хотя увеличится пенсия не для всех. На прибавку к пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые в минувшем году трудились, а работодатель за них заплатил страховые взносы. Размер зависит от того, сколько пенсионер работал и какой размер взносов пришло.

Кроме того, пенсия прибавится у людей, кому исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата составляет 7567,33 рубля, а ее удвоят.Также с 1 августа 2023 года увеличение пенсии коснется людей, на иждивении у которых есть близкие родственники (дети до 18 лет и дети от 18 до 23 лет с инвалидностью). Им доплатят еще 1/3 от выплаты за иждивенца, примерно 2,5 тысяч рублей.

Напоследок, повысят пенсию за вредные условия труда, у летчиков и шахтеров. Однако только тогда, когда с 1 апреля по 30 июня произошли изменения суммы взносов, которые за собой влекут перерасчет.