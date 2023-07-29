Смертельная чума может нести большую угрозу для всего человечества

Ученые Калифорнийского университета и сотрудники Института антропологии и генетики им. Макса Планка провели изучение геномов бактерии Y. pestis, которая вызывает чуму. Как оказалось, вирус сильно эволюционировал и приобрел иные характеристики, поэтому стал опасным для человечества.

По словам специалистов, эти бактерии приобрели новые генетические элементы, что может затруднить диагностику чумы или усложнить своевременное обнаружение болезни. К тому же, некоторые виды Y. pestis устойчивые к разным антибиотикам, что делает недуг еще опаснее и разрушительнее.

Ученые говорят о важности улучшения методов диагностики болезни для быстрого определения новых штаммов бактерии и разработке новых видов антибиотикрв, способных эффективно справиться с устойчивыми Y. pestis.