Учёные сообщили о рисках распространения смертоносной чумы Средневековья в Европе

Чума имеет древние корни, которые связаны с неолитом. Образцы возбудителя Yersinia pestis были найдены в человеческих костях, возраст которых 5000 лет. Особое внимание уделили позднеантичной чуме VI века, а также "Черной смерти" позднего Средневековья.

Пандемия чумы, которая была вызвана Y. pestis, привела к смерти половины населения в отдельных странах Европы. Она продолжает возникать в отдельных регионах, без антибиотиков всегда заканчивается смертью.

В исследовании изучался геном древних и современных штаммов Y. pestis. В итоге ученые нашли новый генетический элемент - профаг YpfΦ. Он производит схожий с токсинами бактерий белок.

В результате изучения скелетных останков людей, похороненных в XI и XVI веках, изучалась информация о геномах Y. pestis за разный период времени. Это позволит специалистам понять протекание эпидемии чумы и лучше бороться со смертельно опасным заболеванием.



