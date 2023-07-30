Yandex.RTB

Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка

Image 16+
Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer провели новое исследование. Они выяснили, что пищевые волокна из клетчатки влияют на состав материнского молока, а это оказывает положительное влияние на развитие микробиома кишечника у ребенка.

Другими словами, употребление матерью клетчатки приводит к улучшению защиты ребенка от тяжелых респираторных инфекций, включая пневмонию, бронхит, астму. Как подчеркивают специалисты, низкое содержание клетчатки в рационе может негативно влиять на развитие иммунной системы у младенца.

Отметим, что полученные данные погут помочь в разработке новых детских смесей для обеспечения аналогичного защитного эффекта.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка

Сегодня, 20:12

Nature: Таинственный источник последние 35 лет посылает на Землю 20-минутные сигналы

Сегодня, 20:08

Смертельная чума может нести большую угрозу для всего человечества

Вчера, 22:18

Найдено растение, которое поможет избавиться от алкогольной зависимости

Вчера, 09:10

Учёные сообщили о рисках распространения смертоносной чумы Средневековья в Европе

Вчера, 08:53

Human Genomics: ИИ обнаружил идеальный продукт для борьбы с болезнью Альцгеймера

28-07-2023, 12:15

В США учеными из Вирджинии найдена причина ускоренного старения организма

27-07-2023, 09:43

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

27-07-2023, 09:35

Нутрициолог Маломуж перечислила улучшающие функции головного мозга продукты-пробиотики

25-07-2023, 21:44

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

25-07-2023, 19:44

В Университете имени И.М. Сеченова нашли способ прогнозировать рак за несколько лет до развития опухоли

25-07-2023, 12:40

Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года

24-07-2023, 15:57

SR: Корейскими учёными найдена связь между страной проживания людей и продолжительностью сна

22-07-2023, 20:43

Time: учёные лишь сейчас выяснили, как COVID-19 воздействует на мозг человека

22-07-2023, 12:49

DAD: дым от вейпов увеличивает содержание токсинов в воздухе в 22 раза

20-07-2023, 09:52

Учёные выяснили, почему похудевшие часто набирают потерянные килограммы снова

19-07-2023, 09:06

PLOS ONE: Университет Кентукки создал новые медпрепараты против болезни Альцгеймера

19-07-2023, 08:49

Проживание в многоквартирном доме повышает риск госпитализации при ковиде

18-07-2023, 15:34

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

17-07-2023, 13:59

Учеными найдена связь между сексуальным поведением и риском развития рака глотки

16-07-2023, 22:05

E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать
  • Вчера, 12:36

E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать

Последние выходные июля будут жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов и больше. Спастись от жары можно, если провести ее у воды. E1.RU сделал

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт
  • Сегодня, 16:52

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению

Получившему инвалидность в боях в СВО сироте с Урала подарили квартиру
  • Вчера, 21:35

Получившему инвалидность в боях в СВО сироте с Урала подарили квартиру

Виктору Баутину из Екатеринбурга, который получил инвалидность в зоне СВО, подарили квартиру. Пока бездомный сирот находится в госпитале, однако

Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО, но погиб через месяц
  • Вчера, 14:47

Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО, но погиб через месяц

25-летний снайпер из Каменска-Уральского Даниил Ульянов 1 июня 2023 года отправился на СВО, но погиб через месяц. Он умер 10 июля под Артемовском.

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой
  • 28-07-2023, 14:08

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге. «Девочку

Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге
  • Сегодня, 17:49

Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге

В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика

Интересная информация