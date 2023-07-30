Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка

Ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer провели новое исследование. Они выяснили, что пищевые волокна из клетчатки влияют на состав материнского молока, а это оказывает положительное влияние на развитие микробиома кишечника у ребенка.

Другими словами, употребление матерью клетчатки приводит к улучшению защиты ребенка от тяжелых респираторных инфекций, включая пневмонию, бронхит, астму. Как подчеркивают специалисты, низкое содержание клетчатки в рационе может негативно влиять на развитие иммунной системы у младенца.

Отметим, что полученные данные погут помочь в разработке новых детских смесей для обеспечения аналогичного защитного эффекта.