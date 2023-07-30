Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка

Последние выходные июля будут жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов и больше. Спастись от жары можно, если провести ее у воды. E1.RU сделал
Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению
Виктору Баутину из Екатеринбурга, который получил инвалидность в зоне СВО, подарили квартиру. Пока бездомный сирот находится в госпитале, однако
25-летний снайпер из Каменска-Уральского Даниил Ульянов 1 июня 2023 года отправился на СВО, но погиб через месяц. Он умер 10 июля под Артемовском.
Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге. «Девочку
В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика