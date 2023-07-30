Nature: Таинственный источник последние 35 лет посылает на Землю 20-минутные сигналы

Новое исследование, которое публикует научный журнал Nature, привлекло внимание ученых. Они обнаружили некую последовательность радиосигналов. Поступают они последние 35 лет на Землю и пока что не имеют научного объяснения.

Сигналы обнаружили после анализа радиоархивов. Волны отличаются по своей яркости и силе. Кроме того, 21-минутные волны уникальной формы, которую объяснить нельзя.

Одна из теорий гласит, что это нейтронные звезды, излучаемые радиосигналы во время вращения. Возможно, это белые карлики либо магнетары. Но, по сведениям ученых, ни те, ни другие не объясняют волны, наблюдаемые с 1988 года.

Не исключено, что они исходят от других форм жизни. По мнению профессора физики Виктории Каспиовой из Университета Макгилла (Канада), исследователи ищут источник загадочных сигналов, поэтому дополнительные изучения направлены на раскрытие новой астрономической тайны.