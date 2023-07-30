Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге

В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе.

По данным синоптика Алексея Пулина, в июле отмечалось 72 мм осадков. При этом норма составляет от 92 мм. Второй летний месяц стал 5-м подряд месяцем с дефицитом осадков. Об этом пишется в Телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Также синоптик отметил, что за последний год и один месяц в Екатеринбурге выпало всего 384 мм осадков (норма 622 мм).

Заметим, в городе 10 июля был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +38,3 °С. Ранее максимальной температурой считалось +35,5 °С. Она была зафиксирована в 2020 году.