Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU.

По заверению Людмилы, таких огромных грибов в этом году «невероятно много». Кроме того, она утверждает, что снимки не передают их настоящую величину.