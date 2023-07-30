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Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт

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Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт
В России
Фото из открытых источников

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU.

По заверению Людмилы, таких огромных грибов в этом году «невероятно много». Кроме того, она утверждает, что снимки не передают их настоящую величину.

Просто гигантские зонтики! В первый раз такое количество таких больших грибов вижу. Стоят на полянке в траве, как стол из тарелок. Когда увидела это, глаза стали как зонтики, — говорит местная жительница.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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