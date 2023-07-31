E1.RU: Жители квартала за Челюскинцев обратились в суд из-за выплат за снос их домов

Приходит конец кварталу старых домов за Челюскинцев. Они признаны аварийными и подлежат расселению со сносом. Занимается этим будет компания «Брусника». Она на этом месте постоит новый квартал.

В настоящее время расселяют 5-ть домов на четной стороне Папанина (26, 26а, 28, 30, 32). В них — 60 квартир. По данным «Брусники», все жилища уже находятся в собственности компании. Но некоторые жильцы не согласились с компенсацией, предложенной за квартиру, поэтому дело дошло до суда.

Результаты оценки квартиры жительницы Оксаны К. - 2,3 млн рублей за 24,9 кв. При этом по данным независимой оценки, она составляет 3,83 миллиона. Как отмечает жительница, через дорогу у «Брусники» квартира-студия стоит 6,9 млн рублей, а она должна выехать за 2,3 млн. Оксана посмотрела все варианты неподалеку и даже в других районах, но на выплаченную компенсацию их купить нельзя, а в спешке брать ипотеку она не готова.