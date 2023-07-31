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Екатеринбуржец рассказал, как в Грузии жители напали на автобус с россиянами

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Екатеринбуржец рассказал, как в Грузии жители напали на автобус с россиянами
В России / В Мире
Фото из открытых источников

Жители Грузии устроили протест из-за прибытия лайнера с россиянами в Батуми. E1.RU приводит слова екатеринбуржца Григория, который сообщил, что автобус 2 часа не мог выехать из-за беспорядков. Мужчина путешествовал на лайнере «Астория Гранде».

Сегодня в Батуми приехали, тут такие акции проходят. Сперва было забавно оказаться в центре таких событий, много полицейских и демонстрантов. Когда сели в автобус, не выпускали нас 2 часа. Полицейские пытались избавиться от буйных людей, а когда мы поехали, несколько прорвались.
Кидали бутылки и камни в автобус. Когда они прилетели в стекло возле ребенка, было страшно. Не за себя, за детей. Дальше началась паника, более-менее затем успокоились. Полиция пыталась предотвратить беспорядки, хотя в автобус кидали камни и яйца, - говорит Григорий.

Мужчина добавил, что 2-х пассажиров увезли на лайнер, остальные же продолжили поездку. Хотя он нее можно было отказаться.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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