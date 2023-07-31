Екатеринбуржец рассказал, как в Грузии жители напали на автобус с россиянами

Сегодня в Батуми приехали, тут такие акции проходят. Сперва было забавно оказаться в центре таких событий, много полицейских и демонстрантов. Когда сели в автобус, не выпускали нас 2 часа. Полицейские пытались избавиться от буйных людей, а когда мы поехали, несколько прорвались.

Кидали бутылки и камни в автобус. Когда они прилетели в стекло возле ребенка, было страшно. Не за себя, за детей. Дальше началась паника, более-менее затем успокоились. Полиция пыталась предотвратить беспорядки, хотя в автобус кидали камни и яйца, - говорит Григорий.