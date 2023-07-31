В Каменске-Уральском простились со 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации

В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10 июля.

Известно, что Даниил умер от множественных ранений. В сердцах близких и соотечественников он останется героем, заявил заместитель главы Каменска-Уральского Денис Нестеров.