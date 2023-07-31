В Новосибирске начались отключения телевещания на федеральных телеканалах

В Новосибирске начались отключения телевещания. Такая ситуация продолжится до 6 августа.

С 31 июля до 6 августа возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала радио и телевизионными станциями в Новосибирске, — сообщает Сибирский региональный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети.