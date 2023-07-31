Жительницу Екатеринбурга, которая убила 3-х детей, признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга, которая подозревается в убийстве 3-х детей, признали невменяемой. Как пишет «КП-Екатеринбург», речь идет о Анастасии Петровой.

«После первичного заключения о невменяемости подозреваемой, следователи направили женщину на повторную экспертизу. Она проходила в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского. Результаты пока что не готовы», — пишет источник.

Напомним, трагедия произошла в ЖК «Бажовский». 26 декабря минувшего года 1,5-летнею девочку и 10-летнего мальчика мама задушила, когда малыши спали. Позже женщина убила своего 15-летнего сына.