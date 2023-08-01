В России начал работу сервис по оформлению электронных виз для иностранцев

Россия запускает упрощенную систему электронных виз: ключевые аспекты нового механизма.

Начиная с 1 августа, Россия предлагает упрощенную систему электронных виз для граждан 55 стран. Этот новый формат позволяет посетить страну без необходимости получения приглашений или бронирования отелей, а также отменяет требование личного присутствия при оформлении визы. Подача заявки и получение уведомления, действующего в качестве официального разрешения на въезд, осуществляются онлайн через сайт Министерства иностранных дел России.

Система электронной визы, внедрение которой было задержано из-за пандемии COVID-19 в 2021 году, теперь функционирует в полном объеме. Это означает, что теперь иностранцы могут легко посещать Россию не только с туристическими, но и с деловыми целями, а также для участия в различных мероприятиях - от научных до спортивных.

Виза предоставляется на срок до 16 дней, с рекомендуемым выделением двух дней на процесс въезда и выезда. Она остается действительной в течение 60 дней с момента оформления.

Что касается въезда, то доступны 92 пункта пропуска, включая крупнейшие аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, а также различные железнодорожные, морские и автомобильные пункты.

Стоимость электронной визы - не более 52 долларов США, в то время как детям до 6 лет она обойдется в около два доллара. В список стран, чьи граждане могут воспользоваться новым форматом визы, входят различные европейские страны, а также некоторые государства Ближнего Востока и Азии.

Алексей Климов, глава консульского департамента МИД РФ, подчеркнул, что в список включены даже "недружественные" страны, так как российское правительство хотело предоставить всем гражданам ЕС возможность посетить Россию. Однако он уточнил, что владельцам дипломатических и служебных паспортов из этих стран электронная виза не будет выдаваться.