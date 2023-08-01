Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

Запас воды в Северо-Крымском канале обеспечит Крым в течение трех месяцев, считает Аксенов.

Сергей Аксенов, глава Крыма, подтвердил, что водоснабжение полуострова защищено на ближайшие три месяца. Он сделал эту заявление после того, как уровень воды в Северо-Крымском канале снизился из-за орошения сельскохозяйственных земель. Отметив, что сейчас невозможно построить насосную станцию и водопровод из Днепра непосредственно в канал, он подчеркнул, что риск обеспечения населения питьевой водой отсутствует.

Аксенов утверждает, что канал обладает достаточными запасами воды на два с половиной до трех месяцев, несмотря на последствия взрыва плотины Каховской ГЭС и последующие изменения уровня воды в Днепре. Он дополнил, что преимущественно эта вода используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

Аксенов подчеркнул, что несмотря на снижение уровня воды в канале, водохранилища имеют приличное наполнение, а работы по закачке воды из подземных источников продолжаются.

Взрыв Каховской ГЭС в начале июня вызвал проблемы в работе Северо-Крымского канала. Вследствие этого, Днепр вернулся в русло, существовавшее до середины 1950-х годов, что привело к обмелению канала. Аксенов предлагает установить насосы на Днепре для решения проблемы.

С 2014 года, когда украинские власти построили дамбу на территории Херсонской области, Крым был вынужден справляться без воды из Северо-Крымского канала. Убытки от этой "водной блокады" оцениваются властями в более чем 150 миллиардов рублей.