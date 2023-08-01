Yandex.RTB

Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

Image 16+
Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца
В России
Фото из открытых источников

Запас воды в Северо-Крымском канале обеспечит Крым в течение трех месяцев, считает Аксенов.

Сергей Аксенов, глава Крыма, подтвердил, что водоснабжение полуострова защищено на ближайшие три месяца. Он сделал эту заявление после того, как уровень воды в Северо-Крымском канале снизился из-за орошения сельскохозяйственных земель. Отметив, что сейчас невозможно построить насосную станцию и водопровод из Днепра непосредственно в канал, он подчеркнул, что риск обеспечения населения питьевой водой отсутствует.

Аксенов утверждает, что канал обладает достаточными запасами воды на два с половиной до трех месяцев, несмотря на последствия взрыва плотины Каховской ГЭС и последующие изменения уровня воды в Днепре. Он дополнил, что преимущественно эта вода используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

Аксенов подчеркнул, что несмотря на снижение уровня воды в канале, водохранилища имеют приличное наполнение, а работы по закачке воды из подземных источников продолжаются.

Взрыв Каховской ГЭС в начале июня вызвал проблемы в работе Северо-Крымского канала. Вследствие этого, Днепр вернулся в русло, существовавшее до середины 1950-х годов, что привело к обмелению канала. Аксенов предлагает установить насосы на Днепре для решения проблемы.

С 2014 года, когда украинские власти построили дамбу на территории Херсонской области, Крым был вынужден справляться без воды из Северо-Крымского канала. Убытки от этой "водной блокады" оцениваются властями в более чем 150 миллиардов рублей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Как вы думаете, какие долгосрочные решения могут быть применены для обеспечения Крыма водой?
Узнайте, сколько человек думает также, как вы
Выберите ответ и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовал 0 человек
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

Сегодня, 21:48

В России начал работу сервис по оформлению электронных виз для иностранцев

Сегодня, 21:03

Уже 1 августа. Что поменяется в жизни россиян

Сегодня, 19:29

В Петербурге за неделю 247 человек заразились коронавирусом, есть смерти

Сегодня, 13:10

В Петербурге женщина пыталась поджечь еще один военкомат

Сегодня, 13:08

Екатеринбуржец рассказал, как в Грузии жители напали на автобус с россиянами

Вчера, 21:38

В Каменске-Уральском простились со 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации

Вчера, 18:25

Жительницу Екатеринбурга, которая убила 3-х детей, признали невменяемой

Вчера, 10:39

E1.RU: Жители квартала за Челюскинцев обратились в суд из-за выплат за снос их домов

Вчера, 10:04

В Новосибирске начались отключения телевещания на федеральных телеканалах

Вчера, 08:37

Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге

30-07-2023, 17:49

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт

30-07-2023, 16:52

Получившему инвалидность в боях в СВО сироте с Урала подарили квартиру

29-07-2023, 21:35

Повышение пенсий и выплаты многодетным: что изменится для россиян в августе 2023 года

29-07-2023, 14:54

E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать

29-07-2023, 12:36

Пассажиры корабля спели песню «Катюша» протестующим грузинским оппозиционерам

28-07-2023, 21:36

Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном

28-07-2023, 20:08

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

28-07-2023, 14:08

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

27-07-2023, 21:30

В центре Екатеринбурга собрались Барби. Фоторепортаж с тематической вечеринки

27-07-2023, 21:24

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт
  • 30-07-2023, 16:52

Жительница Екатеринбурга нашла гигантские грибы, как зонт

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению

В Каменске-Уральском простились со 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации
  • Вчера, 18:25

В Каменске-Уральском простились со 25-летним снайпером, погибшим на спецоперации

В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10

IPhone 15: Вся известная информация о новинке
  • Сегодня, 13:22

IPhone 15: Вся известная информация о новинке

Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо

Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге
  • 30-07-2023, 17:49

Природная аномалия была зафиксирована в Екатеринбурге

В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика

Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного
  • 30-07-2023, 10:33

Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

На фронте активизировалась украинская авиация, активно работают РЭБ-подразделения и артиллерия. Противник готовится к штурму Урожайного, заявил

В Новосибирске начались отключения телевещания на федеральных телеканалах
  • Вчера, 08:37

В Новосибирске начались отключения телевещания на федеральных телеканалах

В Новосибирске начались отключения телевещания. Такая ситуация продолжится до 6 августа. С 31 июля до 6 августа возможны перерывы в трансляции

Интересная информация