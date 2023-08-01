The Lancet: каждый второй на протяжении жизни столкнется с психическим расстройством

Издание The Lancet пишет, что каждый второй человек на протяжении своей жизни столкнется с тем или иным психическим расстройством. Это выяснили ученые Университета Квинсленда.

После проведенного анализа более чем 150 тысяч добровольцев в 29 странах с 2001 по 2022 год исследователи зафиксировали очень высокую распространенность разных психических расстройств. К 75 годам у 50% населения развивается минимум одно расстройство.

Самые распространенные отклонения - глубокая депрессия и тревожное расстройство. Отмечается, что пиковым является возраст 15 лет. Касательно людей среднего возраста, у мужчин он составляет 19 лет, у женщин – 20 лет.