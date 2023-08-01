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Уже 1 августа. Что поменяется в жизни россиян

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Уже 1 августа. Что поменяется в жизни россиян
В России
Фото из открытых источников

С 1 августа в РФ в силу вступают законы, которые касаются разных сфер жизни – начиная от безопасности такси, и заканчивая цифровыми оплатами. Россиян ждет много других изменений.

Так, с 1 августа "Смотрим" будет работать по-новому. У пользователей есть возможность смотреть все эксклюзивные материалы. Речь идет о сериалах, фильмах, интервью, снятых для платформы.

Кроме того, появилась удобная функция для управления контентом. Это функция продолжения просмотра, отключение рекламы, "избранное", сохранение выбранного контента на устройствах.

"Продолжение просмотра" подойдет пользователям, которые используют "Смотрим" на нескольких устройствах. "Избранное" позволит россиянам создать коллекцию сериалов и передач, за новыми выпусками которых всегда можно проследить.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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