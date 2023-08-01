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В Петербурге за неделю 247 человек заразились коронавирусом, есть смерти

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В Петербурге за неделю 247 человек заразились коронавирусом, есть смерти
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Как пишет Фонтанка, за неделю в Петербурге было зафиксировано почти 250 случаев коронавируса. Есть смертельные случаи. Об этом, сообщил федеральный оперативный штаб.

В отчете за минувшую неделю, который был опубликован 1 августа, сказано, что с 24 по 30 июля в Петербурге были госпитализированы 33 человека. У 247 человек выявили ковид. Зафиксировано две смерти.

Всего из 749 коронавирусных коек в настоящее время заняты 668. В реанимациях остаются 53 человека. На ИВЛ находятся 14 пациентов.

В целом, в России было госпитализировано 1049 человек. Более 40 летальных исходов. Больше половины случаев зафиксировано в столице. Количество госпитализаций за неделю увеличилось в 22 регионах.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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