В Петербурге за неделю 247 человек заразились коронавирусом, есть смерти

Как пишет Фонтанка, за неделю в Петербурге было зафиксировано почти 250 случаев коронавируса. Есть смертельные случаи. Об этом, сообщил федеральный оперативный штаб.

В отчете за минувшую неделю, который был опубликован 1 августа, сказано, что с 24 по 30 июля в Петербурге были госпитализированы 33 человека. У 247 человек выявили ковид. Зафиксировано две смерти.

Всего из 749 коронавирусных коек в настоящее время заняты 668. В реанимациях остаются 53 человека. На ИВЛ находятся 14 пациентов.

В целом, в России было госпитализировано 1049 человек. Более 40 летальных исходов. Больше половины случаев зафиксировано в столице. Количество госпитализаций за неделю увеличилось в 22 регионах.