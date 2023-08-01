В Петербурге женщина пыталась поджечь еще один военкомат

53-летняя женщина с 2-мя бутылками зажигательной смеси явилась в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Санкт-Петербурга. Как пишет «Фонтанка» 1 августа 2023 года жительница Курортного района направилась в помещение, расположенное на ул. Володарского,1. Она туда пришла примерно в 12.30.

По предварительным данным, охранник почувствовал от женщины запах бензина, поэтому ее решил остановить. В сумке он нашел две бутылки, в которых была зажигательная смесь.

Сейчас местную жительницу опрашивают правоохранительные органы. Накануне бросил бутылку с зажигательной смесью мужчина на ул. Чайковского с целью поджечь военкомат Центрального района.