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В Петербурге женщина пыталась поджечь еще один военкомат

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В Петербурге женщина пыталась поджечь еще один военкомат
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

53-летняя женщина с 2-мя бутылками зажигательной смеси явилась в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Санкт-Петербурга. Как пишет «Фонтанка» 1 августа 2023 года жительница Курортного района направилась  в помещение, расположенное на ул. Володарского,1. Она туда пришла примерно в 12.30.

По предварительным данным, охранник почувствовал от женщины запах бензина, поэтому ее решил остановить. В сумке он нашел две бутылки, в которых была зажигательная смесь.

Сейчас местную жительницу опрашивают правоохранительные органы. Накануне бросил бутылку с зажигательной смесью мужчина на ул. Чайковского с целью поджечь военкомат Центрального района.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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