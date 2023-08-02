Возле с Крымского моста ввели ограничения на движение судов и полет беспилотников

Новые ограничения в Керченском проливе: исключения и повторяющиеся запреты

Министерство обороны России объявило о новом ограничении движения для судов и летательных аппаратов в Керченском проливе, как сообщает ТАСС.

Тем не менее, оборонное ведомство предусмотрело ряд исключений из данного правила. Так, движение судов, следующих по фарватерам и рекомендованным маршрутам в светлое время суток через пролив, а также в порты, находящиеся в районе Керченского пролива, разрешено.

Важно отметить, что это не первый случай ограничения движения в Керченском проливе. По информации от конца июля, был введен запрет на проход всех маломерных судов и плавсредств.

Предыдущие ограничения были введены на фоне информации о попытке морского дрона Украины атаковать корабль Военно-морского флота России в юго-западной части Черного моря.



