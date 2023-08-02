Возле с Крымского моста ввели ограничения на движение судов и полет беспилотников

Климат вскоре кардинально изменится. На Европу надвигается ледниковый период. Причиной этого является глобальное потепление. Об этом заявили датские
В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10
Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо
В Новосибирске начались отключения телевещания. Такая ситуация продолжится до 6 августа. С 31 июля до 6 августа возможны перерывы в трансляции
Приходит конец кварталу старых домов за Челюскинцев. Они признаны аварийными и подлежат расселению со сносом. Занимается этим будет компания
Жительницу Екатеринбурга, которая подозревается в убийстве 3-х детей, признали невменяемой. Как пишет «КП-Екатеринбург», речь идет о Анастасии