Суд оштрафовал «Ростелеком» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ на их сервисе Wink

"Ростелеком" оштрафован на миллион рублей за нетрадиционный контент в видеоматериалах

Смольнинский районный суд города Петербурга наложил штраф в размере миллиона рублей на ПАО "Ростелеком" в связи с обнаружением нетрадиционного контента в видеофайлах. В соответствии с пресс-релизом объединенной пресс-службы судов Петербурга от 2 августа, компания была признана виновной согласно части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Основанием для обвинения стало распространение информации, которая демонстрирует ЛГБТ-отношения или предпочтения, или может вызвать у детей желание изменить свой пол.

Вмешательство суда было вызвано несколькими фильмами, доступными на онлайн-сервисе Wink с возрастной меткой "16+": "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Как живой", "Проклятие Чаки" и "Английский цирюльник". Представители пресс-службы Wink подчеркнули, что их сервис постоянно ведет работу в тесном сотрудничестве с Роскомнадзором, следуя всем его рекомендациям.

Стоит отметить, что в ходе судебного процесса в протокол были внесены изменения. "Ростелеком" уведомил, что с 1 марта он больше не является владельцем сервиса Wink. В связи с этим суд привлек компанию к ответственности лишь за один инцидент, который был зарегистрирован в середине февраля.