Актер из РФ Алексей Панин рассказал про сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым

Алексей Панин рассказал Ксении Собчак, что у Филиппа Киркорова были сексуальные отношения с мужчинами.

«Каждый артист в киношной тусовке знает, что он ***, но для всех он брат. Знаю лично людей, которым он расстегивал в поезде ширинки. Это за Путина тебе. Удачи по жизни», – сказал актер.

Собчак запикала в видео видео фамилию человека, с которым у поп-короля якобы была близость. Однако сам Панин решил прояснить эту ситуацию. Он отметил, что лично несколько раз занимался сексом с Киркоровым.

«Сейчас пересмотрел интервью с Собчак. Ксюша — молодец, профессиональный журналист. Позвонил Максиму Галкину*, попросил прощения. Все подумали, что это я с ним. С ним я не был никогда, а с Филиппом Киркоровым. Человек, про которого подумали, что он расстегивал ширинки, это не Безруков, это Сухоруков», — добавил Алексей.

* Признан иностранным агентом в России по решнию Минюста