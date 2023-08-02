Актер из РФ Алексей Панин рассказал про сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым

Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом
В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,
Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых
В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые
На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил
Пелагея посетила фестиваль «Голосящий КиВиН 2023», который проходил в Светлогорске. Российская певица предстала перед публикой в облегающем платье в