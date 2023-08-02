Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились

После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный тур. Но звезду подстерегла неудача. В России за день съемок он получал от 200 тысяч рублей. Такое неплохой доход позволил Назарову содержать две квартиры в Москве и апартаменты на Лазурном побережье.

Этим летом Дмитрий планировал провести спектакли в Латвии. Первые показы шоу «Ламур-Мур или держава набекрень» с авторским исполнением романсов и чтением басен должны были состоятся в июне. Но возникли проблемы с продажей билетов, поэтому выступления отменили. Пока что неизвестно, отправится ли актер в тур по Литве и Эстонии.

Пользователи считают, что за последнее время артист сильно изменился внешне, причем не в лучшую сторону. Он постарел и осунулся.