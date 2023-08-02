Екатеринбуржцу банк выдал банковскую карту с огромным минусом на счету

Екатеринбуржец заказал себе банковскую карту при помощи онлайн-кабинета. Но когда ее активировал, он обнаружил рекомендацию пополнить свой счет и долг в размере 42 млн рублей.

Раньше брал кредитную карту у Сбера, всего на 30 тысяч рублей. Затем прошел процедуру банкротства. Она завершилась в январе признанием меня банкротом со списанием задолженностей. Сейчас захотел выпустить дебетовую карту, они мне 42 миллиона рублей задолженности написали. Что сказать, скромные ребята, что сказать. Как можно из 30 тысяч сделать 42 миллиона?! — удивился Николай.

Парень не стал платить долг, а сразу же обратился в банк. Спустя сутки долг обнулили.