Yandex.RTB

Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии

Image 16+
Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии
Знаменитости
Фото из открытых источников

Иван Ургант после закрытия «Вечернего Урганта» стал подрабатывать на свадьбах. На днях телеведущий прилетел в Италию для того, чтобы провести частное мероприятие. Он вместе с Екатериной Варнавой провел свадьбу Ильи Тяглого, президента IQ Capital и Lamborghini Club.

Церемония бракосочетания проходила на озере Комо. Юморист зарегистрировал брак молодоженов. Шоумен объявил возлюбленных женихом и невестой, а также призвал обменяться влюбленных обручальными кольцами.

Кроме Урганта и Варнавы мероприятие посетили другие российские звезды. На свадьбе бизнесмена выступили Леонид Агутин и «Руки Вверх».


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Дочь певицы Славы Морозова старается спасти свой брак

Вчера, 21:54

Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии

Вчера, 21:48

Продюсер Владимир Киселев предлагает деньги от концертов направить на нужді СВО

Вчера, 21:23

Певица Мила Романиди рассказала о чудодейственных изменениях после клинической смерти

Вчера, 21:18

В Екатеринбург приедет жена Пригожина: список новых хедлайнеров к 300-летию города

Вчера, 21:11

«Как девочка!» Барановская без макияжа сразила своей красотой фанатов

Вчера, 19:36

Актер из РФ Алексей Панин рассказал про сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым

Вчера, 19:28

«МК» сообщает о череде смертей среди близких певицы Натали

Вчера, 19:20

У госпитализированной актрисы РФ Ирины Мирошниченко нашли опухоль в мозге

Вчера, 19:13

Сериал иноагента Слепакова пропал из онлайн-кинотеатра Premier

Вчера, 19:06

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились

Вчера, 19:02

Умер автор песен Пугачевой и Киркорова Разумовский

Вчера, 18:56

СМИ заговорили о странном поведении Ирины Мирошниченко незадолго до комы

Вчера, 12:06

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе появились на людях

Вчера, 10:34

Певица Слава в ярости обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову

Вчера, 10:26

Неожиданно: Ксения Бородина встретила в отеле Киану Ривза

Вчера, 09:53

«Льется поток грязи»: Королева раскрыла правду о конфликте её матери с мужем Тарзаном

Вчера, 09:33

Алёна Шишкова решилась на пластическую операцию

Вчера, 09:28

Поляков высказался о запрете возвращения в Россию участникам фестиваля Вайкуле

Вчера, 09:21

Дарья Сагалова рассказала, как изменится героиня Света в продолжении «Счастливы вместе»

Вчера, 09:17

Богатый и стильный итальянец: снимок отчима Ксении Бородиной взорвал Сеть
  • 1-08-2023, 11:14

Богатый и стильный итальянец: снимок отчима Ксении Бородиной взорвал Сеть

Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом

Участвовавшие в фестивале Вайкуле артисты не смогут вернуться в Россию
  • 31-07-2023, 21:16

Участвовавшие в фестивале Вайкуле артисты не смогут вернуться в Россию

В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,

Опубликован топ-10 сериалов августа
  • Вчера, 09:04

Опубликован топ-10 сериалов августа

Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых

В Госдуме России запретили певице Алле Пугачевой возвращаться в РФ
  • 1-08-2023, 19:48

В Госдуме России запретили певице Алле Пугачевой возвращаться в РФ

В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые

Агутин объяснил отсутствие Варум на своем юбилейном концерте в «Динамо»
  • Вчера, 08:57

Агутин объяснил отсутствие Варум на своем юбилейном концерте в «Динамо»

На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились
  • Вчера, 19:02

Доходы проживающего во Франции Назарова сильно сократились

После отъезда из РФ доходы Дмитрия Назарова сократились. Актер и его жена живут в дорогом доме в Каннах, поэтому они решили организовать концертный

Интересная информация