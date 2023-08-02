Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена Ильи Тяглого в Италии

Иван Ургант после закрытия «Вечернего Урганта» стал подрабатывать на свадьбах. На днях телеведущий прилетел в Италию для того, чтобы провести частное мероприятие. Он вместе с Екатериной Варнавой провел свадьбу Ильи Тяглого, президента IQ Capital и Lamborghini Club.

Церемония бракосочетания проходила на озере Комо. Юморист зарегистрировал брак молодоженов. Шоумен объявил возлюбленных женихом и невестой, а также призвал обменяться влюбленных обручальными кольцами.

Кроме Урганта и Варнавы мероприятие посетили другие российские звезды. На свадьбе бизнесмена выступили Леонид Агутин и «Руки Вверх».



