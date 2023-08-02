«Как девочка!» Барановская без макияжа сразила своей красотой фанатов

Юлия Барановская напомнила всем поклонникам о своей натуральной красоте. Она опубликовала в микроблоге новый фотоснимок. На очередной фотографии звезда позирует без макияжа.

Фанаты были приятно удивлены, как молодо и свежо выглядит теледива в естественном виде. Поклонники оставили под публикацией много восторженных комментариев. Они отметили, что выглядит Юлия как 15-летняя девочка. А ей, к слову, не так давно исполнилось 43 года.

Праздник Барановская организовала на свежем воздухе. Она пригласила не только коллег по шоу-бизнесу, но и своих близких друзей. Среди гостей были Дмитрий Борисов, Лера Кудрявцева, Оскар Кучера.