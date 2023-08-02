«МК» сообщает о череде смертей среди близких певицы Натали

Певица Натали тяжело переживает смерть супруга. Продюсера Александра Рудина похоронили накануне в родном Дзержинске. «МК» пишет, что появились данные о череде смертей близких артистки.

Всего несколько недель назад ушел из жизни отец ее мужа. А незадолго до этого певица похоронила отца, а после этого любимого продюсера. Об этих поведал коллега супругов Александр Попов.

«Мне жаль ее. В последнее время у нее удар за ударом. Началось все 3 года назад, тогда ее папа умер папа на 71 году жизни. Для нее это стало болезненным испытанием. Спустя некоторое время Натали узнала, что ушел ее первый продюсер Валерий Иванов. Он скончался от последствий коронавируса. Ему не было и 60 лет. Наташа успехом ему обязана», - сказал музыкант.