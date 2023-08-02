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Мрачный прогноз: ученые из Дании нашли новую угрозу для Европы

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Мрачный прогноз: ученые из Дании нашли новую угрозу для Европы
Новости науки
Фото из открытых источников

Климат вскоре кардинально изменится. На Европу надвигается ледниковый период. Причиной этого является глобальное потепление. Об этом заявили датские научные специалисты после проведенного моделирования.

Климат всегда менялся в зависимости от разных факторов. С середины XX века резко повысилась среднегодовая температура. В этом обвиняют выбросы парниковых газов.

Важным элементов является океанические течения, однако привычная система течений в середине текущего столетия может дать сбой.

Прекращение глобальной циркуляции течений AMOS приведет к изменению климата — сместятся тропические дождевые полосы, на экваторе возрастет засуха, в Северной Америке и Европе станет холодно. Сельское хозяйство ждет крах, предупредили эксперты.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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