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Муж девушки, которую на Урале сбил катер, рассказал о ее состоянии здоровья

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Муж девушки, которую на Урале сбил катер, рассказал о ее состоянии здоровья
В России
Фото из открытых источников

Муж Ирины Подмазовой, которую сбил катер на Тагильском пруду, рассказал о ее состоянии здоровья. Трагедия случилась вечером 28 июля. Девушка с друзьями каталась на сапбордах, но получила серьезную черепно-мозговую травму. В итоге ее госпитализировали в реанимацию.

Пятый день она в коме. Без изменений, состояние тяжелое, на искусственной вентиляции легких. Трублю во все трубы, прилагаю усилия, чтобы перевезти ее в Екатеринбург, на нейрохирургов вышли, однако пока что не решается этот вопрос. Реаниматологи сказали, что стабилизировали ее состояние, однако почему ее в таком случае не транспортируют? —говорит муж пострадавшей.

Как говорит Иван, их компанию на пруду было хорошо видно. А моторная лодка, которая сбила супругу, мчалась без каких-либо опознавательных знаков. Водитель катера признал вину, хотя уголовное дело до сих пор не возбудили.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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