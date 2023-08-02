Муж девушки, которую на Урале сбил катер, рассказал о ее состоянии здоровья

Пятый день она в коме. Без изменений, состояние тяжелое, на искусственной вентиляции легких. Трублю во все трубы, прилагаю усилия, чтобы перевезти ее в Екатеринбург, на нейрохирургов вышли, однако пока что не решается этот вопрос. Реаниматологи сказали, что стабилизировали ее состояние, однако почему ее в таком случае не транспортируют? —говорит муж пострадавшей.

Как говорит Иван, их компанию на пруду было хорошо видно. А моторная лодка, которая сбила супругу, мчалась без каких-либо опознавательных знаков. Водитель катера признал вину, хотя уголовное дело до сих пор не возбудили.