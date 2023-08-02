Певица Мила Романиди рассказала о чудодейственных изменениях после клинической смерти

Исполнительница хита «Гавайская гитара» Мила Романиди рассказала «МК», что пережила клиническую смерть и об этом она вспоминает до сих пор с содроганием.

В тот момент я не видела ничего: помню, что летала в темном тоннеле, наверху был яркий свет. Я стремилась к нему. В этот момент музыканты как оказывали первую помощь, что меня спасло.

По словам певицы, после перенесенной клинической смерти ее жизнь изменилась и появились сверхспособности: