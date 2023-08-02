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Продюсер Владимир Киселев предлагает деньги от концертов направить на нужді СВО

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Продюсер Владимир Киселев предлагает деньги от концертов направить на нужді СВО
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Фото из открытых источников

Владимир Киселев заявил, что многие музыканты поют антироссийские песни, но никто не запрещает их концерты. Он считает, что артисты получают за выступления деньги, но их нужно направить на СВО.

Создатель рок-группы «Земляне» не понимает, кому нужны гала-концерты на Красной площади? Они не помогают российским солдатам, а вызывая только раздражение. По словам продюсера, средства нужно потратить на патриотические лагеря, где будут учить патриотизму молодое поколение.

Киселев добавил, что в 2014 году он написал письмо властям РФ, призвав заняться воспитанием патриотизма в отечественном шоу-бизнесе.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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