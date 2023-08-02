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Сериал иноагента Слепакова пропал из онлайн-кинотеатра Premier

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Сериал иноагента Слепакова пропал из онлайн-кинотеатра Premier
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Фото из открытых источников

Из онлайн-кинотеатра Premier пропал многосерийный фильм «Неприличные деньги». Автором сериала является уехавший из России Семен Слепаков*. Об этом пишет сегодня ОСН.

ТНТ разместил первые серии «Неприличных денег» на платформе в мае 2023 года. С того времени новые эпизоды так и не вышли. Теперь из Premier исчезли упоминания о сериале комика.

В сюжете рассказывалось о кандидате экономических наук, который преподает в одном из провинциальных институтов и решил открыть секс-шоп. В фильме снялись Федор Бандарчук, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и многие другие.

* Признан иностранным агентом в РФ

Текст: Информационное агентство «Informing»

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